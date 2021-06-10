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Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 10.06.2021, 14:45
Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde- Ankara otoyolu Alayhan gişeleri civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.D. (28) idaresindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Karakuş’a (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karakuş yola savrulurken diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakuş ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karakuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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