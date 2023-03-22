Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Z.H. (64) idaresindeki 79 EJ 955 plakalı tır, TOKİ yol kavşağından çıktığı iddia edilen M.D. (23) yönetimindeki 68 HR 008 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada sürücü otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.C. (46) ve Ö.Ç. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.