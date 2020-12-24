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Aksaray’da Roma dönemine ait 434 tarihi eser ele geçirildi
Aksaray’da KOM ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 434 adet çeşitli tarihi eser objeleri ele geçirildi.
Asayiş 24.12.2020, 15:37
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Aksaray’da KOM ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 434 adet çeşitli tarihi eser objeleri ele geçirildi.Operasyon, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ikamette çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek ikamete ve ikamette oturan Ö.Ö. (56) isimli şahsa yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. Yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 429 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan sikke, 1 adet at üzerinde kartal figürlü heykel ve 4 adet üzerinde desenler bulunan değişik ebatlarda taş ele geçirildi. Operasyonda Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.
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