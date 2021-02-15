Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor

Aksaray’da trafik kazalarının önlenmesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamalar yapan polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu caddelerde uygulamaları aralıksız sürdürüyor.

Meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların mal ve can güvenliği kapsamında kent genelinde uygulamalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentin trafikte yoğunluk gösterdiği caddelerde uygulamalar yapıyor. Yaya geçidi, ehliyet, ruhsat, cam filmi, kış lastiği gibi kapsamlı denetimler yapan ekipler kusurlu görülen araçlara cezai işlem uygularken, araçların ön camlarına çekilen filmleri de sökerek sürücüleri uyardı. Polis ekipleri ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrollerini de yapıyor. Ekipler gün boyu birçok kavşaklarda görev alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.