Aksaray’da polis uzun namlulu silahlarla ‘şok’ uygulama yaptı

Aksaray’da Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri kentin birçok noktasında huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uzun namlulu silahlarla ‘şok’ uygulama gerçekleştirdi.

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla birçok noktada eş zamanlı ‘şok’ uygulama gerçekleştirdi. TEM ekiplerince uzun namlulu silahlarla güvenliğin sağlandığı uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Durdurulan araçlarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) POLCEP sistemi üzerinden yapıldı. TEM ekiplerince yapılan GBT sorguları POLCEP sistemi aracılığıyla eş zamanlı olarak savcılık tarafından takip edildi. Uygulamalar çerçevesinde sürücü ve yolcular huzur-güven ortamının sağlanması adına ekipler tarafından bilgilendirildi. Yüzlerce araç sürücüsü trafik ekiplerince de sorgulanırken, kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. İl Emniyet Müdürlüğü, “Kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şehrimizin huzur ve güven ortamının sağlanması adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" diyerek resmi internet siteleri üzerinden paylaşımda bulundu.

Uygulamada durdurulan sürücü Enes Öztürk (37), uygulamayı trafik yönünden değerlendirerek, huzur ve güven için polislere teşekkür ederek, “Faydalı görüyorum. Hususi akşamları hız sınırını aşanlar kırmızı ışığa riayet etmediği için bu denetim son derece faydalı olmuştur. Polislerimize Allah kolaylık versin. Onların varlığı bize huzur ve güven duygusu ve güç veriyor” dedi.