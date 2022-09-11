Aksaray’da polis ekipleri hem denetim yapıyor hem de vatandaşları dinliyor

Aksaray’da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla park ve bahçelerde görevlendirilen polis ekipleri hem denetim yapıyor hem de vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşları dinliyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi tarafından kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla başlatılan denetimler aralıksız devam ediyor. Kentin birçok noktasında denetim ve uygulama noktaları oluşturulurken, öte yandan da vatandaşların yoğunlukla vakit geçirdiği park ve bahçelerde yaya devriye polisleri görev alıyor. Parklarda görev yapan polisler gün boyunca devriye gezerken parklarda vatandaşları huzursuz eden etkenlere karşı duyarlılığını sürdürüyor. Park ve bahçelerde vakit geçiren vatandaşların sürekli Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Suç unsurlarının parklardan uzaklaştırılması için ara ara üst aramaları ve durum izlemesi yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler yaya devriye halinde akşam saatlerine kadar devam ettiriliyor.

Vatandaşlarla huzur sohbeti, çocuklara yardım eli

Kent genelinde olduğu gibi Selçuklu Parkta da denetimlerini sürdüren polis ekipleri yaya devriye esnasında yüzlerce vatandaşın Genel Bilgi Taramasını (GBT) sorgulaması yaparken parkta vakit geçiren yetişkin vatandaşlarla huzur ve güven ortamının sağlandığına dair sohbet etti. Vatandaşlara denetimleri nasıl bulduğunu soran polis ekiplerinin yaptığı denetimler tam not alırken, kendilerini huzurlu hisseden vatandaşlar Asayiş Şubesi ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet edildiği esnada parktaki oyun aletleri bozulan çocuklar polis ekiplerinden yardım isteyince ortaya renkli görüntüler çıktı. Çocukların oyun aletinde dolaşan zincirini düzelten polis ekipleri çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra telefonunun ayarını yapamayan kadının da yardım talebi geri çevrilmedi.