Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesinden Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden Hamdi Ö. (20) idaresindeki 68 AAN 520 plakalı Mondial marka motosiklet, Büyük Bölcek Mahallesinden Küçük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden Neslihan C. (30) yönetimindeki 68 AAZ 528 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.