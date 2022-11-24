Aksaray’da otomobil hırsızları yakalandı: 5 tutuklama

Aksaray’da 3 ayrı otomobil hırsızlık olayını aydınlatan polis yaptığı operasyonla 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen 2 otomobil sahibine teslim edilirken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu.

Operasyon Küçük Bölcek Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde geçtiğimiz günlerde yaşanan 3 ayrı otomobil hırsızlığı çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayların yaşandığı yerde güvenlik kameralarından yola çıkarak çalışmaya başladı. Olay yerlerindeki delil ve güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin kimliğini tespit eden polis E.A. (21), Y.E.K. (23), E.G. (28), M.Ş. (18) ve B.S. (18) isimli şahısların peşine düştü. Şahısların Küçük Bölcek Mahallesinde bir ikamette kaldığı bilgisine ulaşan hırsızlık büro amirliği ekipleri şafak vakti ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken çalınan 2 araç ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu. Ele geçirilen 2 çalıntı araç sahiplerine teslim edildi.