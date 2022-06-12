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Aksaray’da organize sanayi bölgesinde bulunan kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kağıt hammaddelerinin bulunduğu depoda çıkan yangını, AFAD, itfaiye ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aksaray’da organize sanayi bölgesinde bulunan kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kağıt hammaddelerinin bulunduğu depoda çıkan yangını, AFAD, itfaiye ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 12.06.2022, 20:10
Aksaray’da organize sanayi bölgesinde bulunan kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kağıt hammaddelerinin bulunduğu depoda çıkan yangını, AFAD, itfaiye ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.