Aksaray’da narkotik operasyonu: 6 tutuklama
AKSARAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI NARKOTİK OPERASYONU YAPILDI
Aksaray’da gerçekleştirilen geniş çaplı narkotik operasyonunda 860 şahıs aranırken, aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 adet pompalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonları kapsamında Aksaray’da da 185 emniyet personeli ile il genelinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 860 şahıs aranıp GBT sorgusundan geçirilirken, yapılan aramalarda 1 fişek halinde 1.71 gram eroin maddesi, 13.52 gram esrar maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 1 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 8 adet dolu fişek, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik suçlardan aranmaları olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 7 şahıstan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri tarafından 25 adet metruk bina, 34 park ve bahçe, 234 araç kontrol edildi.
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