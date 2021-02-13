Aksaray’da kontrolden çıkan minibüs direğe sonra duvara çarptı: 6 yaralı

Aksaray’da yoldan çıkan servis minibüsünün önce elektrik direğine sonra 200 metre uzaklıktaki evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, servis şoförü ve 5 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Botaş Doğalgaz Depolama tesisinde görevli 5 güvenlik görevlisi, nöbet bitiminde İzzet S. (34) idaresindeki 68 DV 002 plakalı servis minibüsü ile ilçedeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. İlçe istikametine hareket eden minibüs şoförü ilçeye 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole indi. Minibüsün süratli olması nedeniyle hızını alamayan minibüs elektrik direğine, ardından da yaklaşık 200 metre uzaklıktaki evin pencere ve duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası servis minibüsü adeta hurdaya döndü. Kazada minibüsün sürücüsü ve güvenlik görevlileri Ramazan B. (27), Salim S. (31), Hüseyin A. (44), Hasan B. (26), Abdulhalim Y. (24) yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.