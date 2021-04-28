Aksaray’da karayollarında tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu

Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından birisi olan Aksaray’da 17 günlük tam kapanmalı kısıtlama öncesi Doğu ve Batı illerini bir birine bağlayan karayollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ülke genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanmalı sokağa çıkma yasağı öncesi memleketlerinde dönüş yapan ve ticari amaçlı seyahat eden vatandaşlar yola çıkınca karayollarında yoğunluk başladı. Batı, Kuzey, Güney ve Doğu illerinin geçiş güzergâhı olan Aksaray’ın 6 farklı karayolu kavşağında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde artmaya başladı. Aksaray-Ankara karayolu TOKİ Kavşağında ise ticari amaçla bir ilden bir ile seyreden yük tırları otomobiller arasına karışarak uzun kuyruklardan nasibini aldı. E-90 Karayolu üzerinde trafik normal seyrederken, Aksaray-Adana Karayolu Karasu Kavşağında ve yine Aksaray-Adana Karayolu Organize Sanayi Kavşağında araç yoğunluğu oluştu. Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden araçlar nedeniyle ilerleyen saatlerde trafik kilitlenme noktasına geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri karayollarında bulunan kavşaklarda yoğunluğa göre görev aldı.