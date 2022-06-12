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Aksaray’da kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray’da organize sanayi bölgesinde bulunan kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kağıt hammaddelerinin bulunduğu depoda çıkan yangını, AFAD, itfaiye ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 12.06.2022, 20:24
Aksaray’da kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray’da organize sanayi bölgesinde bulunan kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kağıt hammaddelerinin bulunduğu depoda çıkan yangını, AFAD, itfaiye ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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