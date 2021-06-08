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Aksaray’da kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da kaçak silah kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapan KOM ekipleri 4 tabanca, 4 tüfek, 110 adet mermi, 175 adet kartuş ile birlikte 4 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş 08.06.2021, 17:04
Aksaray’da kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da kaçak silah kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapan KOM ekipleri 4 tabanca, 4 tüfek, 110 adet mermi, 175 adet kartuş ile birlikte 4 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 4 şüphelinin kaçak silah bulundurduğu ve kullandığı bilgisine ulayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri isimleri belirlenen 4 şüpheliyi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Ş.U. (39), E.A. (46), C.A. (41) ve K.A. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 110 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 175 adet kartuş, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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