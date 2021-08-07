Aksaray’da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Aksaray’da kaçak sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, çok miktarda kaçak tütün ve kaçak sigara ile çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 ev, 2 iş yeri ve 2 depoyu takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan KOM ekipleri adreslerde yaptığı aramada 92 koli çerisinde 918 bin 400 adet boş makaron, bin 400 adet kaçak sigara, 15 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 94 paket sigara kağıdı, 385 kilogram kıyılmış tütün ve 72 adet bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. (28), Y.K. (60), S.K. (57) ve M.K. (43) isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldı.