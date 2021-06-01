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Aksaray’da kaçak alkol ve kaçak sigara operasyonu

Aksaray’da 2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2021, 16:45
Aksaray’da kaçak alkol ve kaçak sigara operasyonu

Aksaray’da 2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 ayrı iş yerinde kaçak alkol ve kaçak sigara satışı yapıldığı yönündeki istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı. İş yerlerini yaklaşık 1 hafta boyunca takip eden KOM ekipleri, 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 75 litre etil alkol, 19 litre damacana içerisinde votka 19 litre damacana içerisinde viski, 12 litre damacana içerisinde içinde rakı, 19 adet 0,5 ml pet şişe içinde viski, alkol yapımında kullanılan 100’er milim anason, gliserin, malt aroması, 3 adet huni, 125 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.A. (34), A.Ö. (48) ve A.Ç. (41) isimli şahıslara yönelik yasal işlem yapıldı.
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