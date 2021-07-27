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Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 27.07.2021, 17:18
Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar neticesinde Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli O.A. isimli şahsı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan kısa süreli takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri beldede bulunan şahsın evine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli evde yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde ve evde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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