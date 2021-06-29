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Aksaray’da jandarma trafik kuralı ihlallerini helikopterle denetledi

Aksaray’da trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Asayiş 29.06.2021, 10:12
Aksaray’da jandarma trafik kuralı ihlallerini helikopterle denetledi

Aksaray’da trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Trafik kuralı ihlali nedeniyle yaşanan kazaların önlenmesi için Aksaray İl Jandarma Komutanlığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal kaybının önlenmesi ve sağlıklı, huzurlu bir ulaşım sağlanması amacıyla birçok uygulama yapan jandarma ekipleri, kent genelinde helikopter destekli uygulama yaptı. Jandarma helikopteri kent genelinde 6 ayrı noktada gerçekleştirilen tüm uygulamalara katıldı. Jandarma ekipleri drift atma, seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, şerit ihlali, duraklama ve park gibi birçok kural ihlalini havadan denetleyerek tespit etti. İlçe ve belde yollarında gerçekleştirilen uygulamalarda Jandarma Asayiş ekipleri de tüm araçları durdurarak bir bir denetimden geçirdi.

Uygulama sonrası İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir” denildi.
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