Aksaray’da gözaltına alınan doktor ve hastane müdürü adliyeye sevk edildi

Aksaray’da 2 gün önce doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında gözaltına alınan doktor arkadaşı ve hastane müdürü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Mayıs tarihinde sabahın erken saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Rezidansta yaşandı. Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.’nın (43) Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bugün doktor H.İ.A. ve İnova Hastanesi Müdürü Çiğdem Ö.’yü gözaltına aldı. Doktor ve müdür emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli vaziyette Aksaray Adliyesine sevk edilirken, doktorun yakınları basın mensupları ve polislerin önüne geçerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Bazı yakınları ise bağırarak hakaretler yağdırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(YC-AH-