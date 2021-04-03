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Aksaray’da gelinini öldüren 89’luk kayınpeder ev hapsine çarptırıldı

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki kayınpeder, yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırılırken diğer 4 şüpheli serbest kaldı.

Asayiş 03.04.2021, 16:34
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Aksaray’da gelinini öldüren 89’luk kayınpeder ev hapsine çarptırıldı

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki kayınpeder, yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırılırken diğer 4 şüpheli serbest kaldı.

Aksaray’da miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldüren, 4 yeğenini de bıçaklayıp bastonuyla darp ederek yaralayan 89 yaşındaki Cemal Ç., yaşlı olması nedeniyle ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüpheliler Muammer, Mustafa, Süleyman Ç. ve Gülsever E. ise yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.
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