Aksaray’da freni boşalan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
AKSARAY’DA FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.
Aksaray’da freni boşalan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yenipınar Köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Köyünden Aksaray istikametine seyreden Gülnur B. (33) idaresindeki 68 ABL 557 plakalı Ford marka otomobil, iddiaya göre freninin boşalmasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulanan Gürcan B. (16), Semanur E. (11), Elmas B. (61), Ayşe E. (22) ve Ebrar Ravza E. (4) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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