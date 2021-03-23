Aksaray’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Aksaray’da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Reklam tabelalarının devrildiği kentte köy ve beldelerde de çatılar uçtu.

Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğle saatlerinde fırtınaya döndü. Saatteki hızı 70 ila 90 kilometre arasında değişen fırtına nedeniyle kent genelinde reklam tabelaları ve çatılar uçtu, trafolar ve ağaçlar devrildi. Karayollarında da etkili olan fırtına adeta kum fırtınasına dönüştü. Trafikteki araçlar seyretmekte güçlük çekerken, yer yer görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Fırtına nedeniyle kentin birçok bölgesinde olumsuzluklar yaşanırken, ilçe, belde ve köylerde çatılar uçtu.

Teyakkuza geçen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı. Kent genelinde etkili olan fırtına halen etkisini sürdürüyor.