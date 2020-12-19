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Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Otomobille kaçan 5 şüpheli kovalamaca sonucu apartmanda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin 4 ayrı suçtan aranması olduğu, 4 şüphelinin ise kısıtlamaya uymadıkları için kaçtığı tespit edildi.

Asayiş 19.12.2020, 03:43
Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Otomobille kaçan 5 şüpheli kovalamaca sonucu apartmanda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin 4 ayrı suçtan aranması olduğu, 4 şüphelinin ise kısıtlamaya uymadıkları için kaçtığı tespit edildi.

Korona Virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kentte geniş kapsamlı tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde şüphe üzerine seyir halindeki 50 AAR 596 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü hızla polisten kaçmaya başlarken, polis ve 5 kişinin bulunduğu otomobilin sürücü arasında kovalamaca yaşandı. TOKİ bölgesinden şehir merkezi istikametine kaçan şüpheliler ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalışırken, şüphelilerin bulunduğu otomobili takip eden polis ekibi telsizden anons ederek tüm ekiplere bilgi verdi. Bunun üzerine ekiler otomobilin kaçış istikametine yönelik bölgeyi adeta abluka altına aldı.

Polislerin üzerine araç sürüp polis aracına çarptı

Yaklaşık 20 dakika süren takipte polis ekipleri ve şüpheliler arasında apansız bir kovalamaca yaşanırken, şüphelilerin bulunduğu aracı kullanan sürücü dur ihtarında bulunan sivil ekiplerin üzerine aracı sürerek polis aracına da çarpıp kaçmayı sürdürdü. Polis memurlarının canını hiçe sayan sürücü Şifahane Mahallesi Hasas Caddesi üzerindeki Sarıkaya Apartmanı önünde aracı durdurdu. Sürücü ve 4 arkadaşı araçtan inerek koşarak Sarıkaya Apartmanına girdi. Apartmana giren polis ekipleri 5 şüpheliyi apartman içinde daireye girmeden kıskıvrak yakaladı.

Anne oğluna önce kızdı, sonra polis memuruna, “Sırtı ağrıyor kurban olayım basma”

Daireye giremeden apartmanın koridorunda polis ekiplerince yakalanan 5 şüpheli yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken, şüpheliler polis ekiplerince ters kelepçeyle kelepçeledi. Bu sırada dairenin kapısını açan şüphelilerden Hakan Biçer’in annesi, “Yatakta yatıyordun, sana yalvardım çıkma diye. Neden çıktın dışarıya? Yine beni yerin dibine soktun” diye oğluna seslendi. Yaşlı kadın, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da “Çekmeyin beni” diyerek tepki gösterdi. Polis memurunun şüpheliyi etkisiz hale getirmek için yüz üstü yatırdığı sırada ise anne polis memuruna seslenerek, “Sırtı ağrıyor kurban olayım basma” dedi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler

Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Umut Ulusoy (23), Hakan Biçer (37), Cengiz Toprak (26), Samet Çelebi (28) ve Gökhan Çelebi (32) isimli 5 şüpheli polis ekiplerince apartmandan çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Şüpheliler, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterirken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildi. Burada tek tek sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

“Kameraman, seni yakalatacağım, yakalatmazsam”

Hastanedeki sağlık kontrolü esnasına gazetecilerin, “Polisten neden kaçtınız” sorusunu, “Çok seviyorum da ondan” diyerek alay edercesine bir cevap veren şüpheli Hakan Biçer, “Niye kaçtım, ehliyet yok kaçtım, niye kaçacağım” dedi. Doktor raporunun ardından hastaneden çıkartılan şüpheli Hakan Biçer bu kez de basın mensuplarına küfrederek, “Kameraman, akşama kadar uyuşturucu içiyorum. Sizi dövüyoruz diye böyle oluyor değil mi? İçiyorsunuz değil mi? Seni yakalatmazsam. Seni yakalatacağım ben” diyerek hem hakaret hem de tehditler savurdu.

5 kişiye toplam 18 bin 630 TL para cezası kesildi

Hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilen 5 şüphelinin burada yapılan sorgulamalarında Umut Ulusoy isimli şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150’şer TL para cezası kesilirken, dur ihtarına uymamaktan 288’er TL ve tehlikeli araç kullanmaktan da 288’er TL olmak üzere toplam 18 bin 630 TL para cezası kesildi. 5 şüphelinin de araç sürücülüğünü reddettiği olayda sürücü tespit edilemezken, otomobil çekici marifeti ile trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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