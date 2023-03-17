Aksaray’da dron destekli “Türkiye Huzur Güven” uygulaması

Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Huzur Güven” uygulaması çerçevesinde Aksaray’da uzun namlulu silahlarla görev alan polis ekipleri dron destekli geniş çaplı denetleme yaptı.

“Türkiye Huzur Güven” uygulaması çerçevesinde Aksaray’da görev alan İl Emniyet Müdürlüğü, tüm birimleriyle dün sabah saat 10.00 ile gece 21.00 arasında şehri adeta abluka altına aldı. Şehrin işlek cadde ve işletmeleri başta olmak üzere en ücra köşede bile görev alan polis ekipleri uzun namlulu silahlarla güvenliği sağladı. Dron destekli ve 200 emniyet mensubunun 40 ekip olarak görev aldığı uygulamalarda halkın yoğun bulunduğu 9 farklı ana cadde, meydan ve AVM, 60 park, okul ve yürüyüş yolları çevresi, 9 metruk bina, 20 kıraathane, 18 internet kafe ve oyun salonu ve 35 umumi açık iş yeri denetlendi. Toplam 779 şahıs ve bin 81 hususi araç/sürücüsü, 197 adet toplu taşıma aracı, ticari taksi ve diğer araç sürücülerinin denetlendiği kontrollerde yakalanan 3 firari şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayıp olarak aranan 1 çocuk bulunarak ailesine teslim edilirken 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, asayiş ve kamu düzeninin temini için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.