Aksaray’da depremden etkilenen ağır hasarlı 5 katlı bina tahliye edildi

Aksaray’da 5 katlı bina Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra çatlakların oluşması nedeniyle belediye tarafından ağır hasarlı bulundu. Bina valilik tarafından güvenlik gerekçesi ve incelemek üzere tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem bir çok ilde hissedildi. Depremi hisseden illerden biri olan Aksaray’da Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Şelale Apartmanında çatlaklar oluştu. Binada oturan bir ev sahibinin durumu belediyeye bildirmesi üzerine adrese ekip sevk edildi. Belediye ekipleri binada yaptığı inceleme sonucunda ağır hasarlı raporu düzenledi. Bunun üzerine valilik kararınca binayı tahliye kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri binada tahliye işlemlerini başlattı. 12 dairenin bulunduğu 5 katlı binada tüm daireler bir bir tahliye edilirken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişe izin verilmezken binanın dış cephesinde de çatlaklıklar ve deformeler oluştu. Binanın uzmanlarca inceleneceği ve inceleme sonuna kadar binaya giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.