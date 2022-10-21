Aksaray’da çocuk polisleri okullarda

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Güvenli Okul” projesi çerçevesinde Çocuk Şubesi ekipleri tüm okullarda görev alarak güvenlik ve huzuru sağlıyor.

Aksaray’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte “Güvenli Okul” projesi geliştiren İl Emniyet Müdürlüğü, proje çerçevesinde okullara çocuk şubesi ekipleri başta olmak üzere toplam 145 personel görevlendirdi. Çocuk ve gençlerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla okullar ile çevresinde alınacak güvenlik tedbirlerinde il merkezinde 83, ilçelerde 57 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, il merkezinde 5 okul kolluk görevlisi olmak üzere toplam 145 personel görevlendirildi. Okulda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda tüm okul müdürlerinin ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerinin dahil olduğu Güvenli Okul Whatsapp grubu kurulurken, çalışmalar çerçevesinde il merkezinde 46 okul sorumlu rütbeli personel tarafından ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Çocuk ve gençlerimizin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.