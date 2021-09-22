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Aksaray’da bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi

Aksaray’da bir kamyonete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 22.09.2021, 11:37
Aksaray’da bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi

Aksaray’da bir kamyonete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetten diğer kamyonete sürekli olarak kaçak akaryakıt aktarıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek 2 kamyoneti de teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından kamyonetlerin yine aynı yerde aktarım yaptığı sırada operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda O.K. (43) ve Y.A. (49) suçüstü yakalanırken kamyonetlerde bin 500 litre kaçak akaryakıt, akaryakıt pompası ve sayaç ele geçirildi.

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