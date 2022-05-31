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Aksaray’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray’da husumetli 4 kişinin karıştığı kavgada bıçaklar konuştu. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Asayiş 31.05.2022, 17:53
Aksaray’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray’da husumetli 4 kişinin karıştığı kavgada bıçaklar konuştu. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi 90. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Ercan G. (39), Ali G. (35) ve husumetli oldukları Yasin B. ile Yasin B. cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B. ve kuzeni Yasin B. belinde taşıdıkları bıçakla Ercan ve Ali G.’yi bıçakladı. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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