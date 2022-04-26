Aksaray’da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında

Aksaray’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala trafik ekiplerince kentteki trafik yoğunluğu aralıksız denetleniyor. Ekipler ihlal yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Aksaray’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafik yoğunluğuna müdahale ediyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle kent merkezinde alışverişe gelen vatandaşların araçları ile trafikte oluşturduğu yoğunluğu aza indirmek ve kontrolü sağlamak amacıyla 6 farklı noktada denetimler sürüyor. Denetim noktalarının yanı sıra trafik yoğunluğunun sıklıkla yaşandığı Bankalar Caddesi ve Eski Sanayi Caddesi’nde yaya devriye ekipleri de görev alıyor. Denetim noktalarında seyir halindeki araçlar tek tek durdurularak inceleniyor. Polis ekipleri durdurulan araçların sürücülerine bayram yoğunluğu hakkında bilgi verirken, yoğunlukta oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuyor. Ekipler hatalı park ve seyir halinde trafiği tehlikeye atacak davranışların önlenmesi için denetimlerini akşam saatlerine kadar devam ettiriyor. Yapılan uyarıların ardından kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Kent genelinde yapılan uygulamalar çerçevesinde ihlalde bulunan 9 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayı ihmal eden 4 sürücüye 196’şar liradan 980 TL ceza kesilirken, 5 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan 314’er liradan bin 256 TL cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri bayram gününe kadar sürdürüleceğini duyurdu.