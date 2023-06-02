Aksaray’da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Aksaray’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Eski Sanayi Mahallesi 2126. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan E.Y. ve T.S.’nin (41) tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y., yanında taşıdığı tabancayla T.S.’yi ayağından vurdu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.