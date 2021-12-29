Aksaray’da 4 katlı binada korkutan yangın

Aksaray’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın, saat 02.40 sıralarında Taşpazar Mahallesi 818 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Bayram U.’ya ait evin oturma odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ev sahibi Bayram U.’nun dumandan öksürerek uyanıp fark ettiği yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan odadan dışarıya adeta alevler püskürdü. Bayram U.’nun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına merdivenle camdan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı, dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.