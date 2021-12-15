Son Dakika
Aksaray’da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor.
Aksaray’da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor.
Aksaray’da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor.
Asayiş 15.12.2021, 17:34
Aksaray’da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor.