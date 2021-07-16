Aksaray’da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Aksaray’da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. 3 Aracın karıştığı trafik kazasında otomobiller adeta hurdaya dönerken araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde hayattı kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.