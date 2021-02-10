Aksaray’da 10 ton 860 kilo kaçak yağ ele geçirildi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tankerde 10 ton 860 kilogram kaçak yağ ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kent merkezinde şüphe üzerine bir tankeri durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tankerde arama ve inceleme yapan KOM ekipleri, tanker içerisinde 10 ton 860 kilogram kaçak yağ ele geçirdi. KOM ekipleri yağa el koyarken, olayla ilgili S.G.(38), F.G. (36), C.B. (55), Ü.B.(27) ve İ.B.(25) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.