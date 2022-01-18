Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Özellikle ağır tonajlı araçlar tesislere çektirilirken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Aksaray’da gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı gece yarısı da etkisini sürdürdü. Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesinden itibaren trafiğe kapatıldı. Özellikle ağır tonajlı araçlar tesislere çektirilirken polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Geçişine izin verilmeyen araçların birçoğu Sultanhanı ilçe girişinde bekletiliyor. Kar ve tipinin özellikle Bozdağlar mevkiinde çok şiddetli olduğu bildirildi. Güvenlik önlemlerinin sürdüğü bölgede kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor.