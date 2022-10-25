Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 30 gram kubar esrar ve uyuşturucu aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinile bilgiye göre, beldede uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına ilişkin istihbari bilgiler edinen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek geniş çaplı araştırma ve inceleme balattı. Yapılan çalışmalarda şahsın kimliğini tespit eden jandarma ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takip ile yeterli delil ve bulgulara ulaştı. Ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, beldede bulunan ikamete baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 30 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.