Aksaray jandarmadan tarihi eser kaçakçısına suçüstü operasyonu

Aksaray’da kaçak kazı yaparak ele geçirdiği tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Operasyon, Aksaray’ın Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesinde bir ikamette gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. (56) isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ve bu kazılardan elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek Mustafa Ç. isimli şahsı takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı. Mustafa Ç. gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 1 adet kadın heykeli ve 135 adet sikke ele geçirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.