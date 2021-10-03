Aksaray jandarma uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi uyuşturucu maddelerle birlikte satış yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, köyde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Şüpheli 2 şahsın Gülağaç ilçesi Gülpınar köyünde müstakil bir evde kaldığını belirleyen jandarma ekipleri, adrese ve şahıslara yönelik teknik ve fiziksel takip başlattı. 1 hafta boyunca yapılan takibin ardından jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. İkamette bulunan N.B. ve E.İ. isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde evde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar, 5 gram plaka esrar, 4 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Soruşturmanın başlatıldığı operasyonla ilgili jandarmadan yapılan açıklamada, “Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.