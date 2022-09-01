Akşam eve dönmedi, yol kenarında ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde akşam evine dönmeyen ve yol kenarında ölü bulunan şahsa bir aracın çarptığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Kırcağız Mahallesi’nde ikamet eden 37 yaşındaki Erkan Şahin olduğu ve araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Erkan Şahin’in dün akşam da eve gitmediği öğrenildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Şahin’in cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine çarpan aracın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.