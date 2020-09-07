Akrobatik sürücü yürekleri ağza getirdi
DÜZCE’DE BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE KARAYOLUNDA AKROBATİK HAREKETLER YAPAN SÜRÜCÜ, DİĞER SÜRÜCÜLERİN YÜREKLERİNİ AĞZA GETİRDİ. DÜZCE – AKÇAKOCA D-655 KARAYOLU’NDA AKÇAKOCA İSTİKAMETİNE GİDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KARAYOLUNA VE DİĞER SÜRÜCÜLERE ALDIRMADAN YAPTIĞI AKROBATİK HAREKETLERLE, TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKMASINA ALDIRMADAN UZUN SÜRE YOL ALDI. AKROBAT SÜRÜCÜYÜ DİĞER SÜRÜCÜLER GÖRÜNTÜLEDİ
655 Karayolu’nda Akçakoca istikametine giden motosiklet sürücüsü kara yoluna ve diğer sürücülere aldırmadan yaptığı akrobatik hareketlerle, trafiği tehlikeye sokmasına aldırmadan uzun süre yol aldı. Akrobat sürücüyü diğer sürücüler görüntüledi.
Düzce –Akçakoca D-655 karayolunda araçların hızla gitmesine aldırmayan sürücü kullandığı motosikletin üstünde tehlikeli akrobatik hareketler yaparak uzun süre yol aldı. Sürücüyü motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken gören diğer sürücüler o anları cep telefonuyla kaydederken, motosiklet sürücüsü ise akan trafiğe aldırmadan kullandığı motosikletin üzerinde ayağa kalkıyor, tek elle motor kullanıyor, iki elini bırakıp ayağa kalkıyor. Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler ise kazaya neden olmamak için araçlarının hızını düşürüp, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasını engellemeye çalıştılar.
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