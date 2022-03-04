Akrep Nalan evinde ölü bulundu

“Akrep Nalan” olarak tanınan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın (67) Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu.

Bir döneme damgasını vuran, Hayat Bilgisi dizinde Fidan Hoca karakteri ile hafızalarda yer edinen “Akrep Nalan” lakaplı Füsun Nalan Açın (67) Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu. Bakıcısının Akrep Nalan’ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akrep Nalan’ın ölümü sevenlerini ve komşularını yasa boğdu. Akrep Nalan’ın bir süre önce hastanede tedavi gördüğü ve solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği düşünülüyor.