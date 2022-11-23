Akrabasının bıçaklı saldırısında hastanelik oldu

Samsun’da akrabasının bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.B.(42) çeşitli yerlerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. H.B. kendisini akrabası M.B.’nin bıçakladığını belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.