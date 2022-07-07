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Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı

Sivas’ta akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınarak hakkında bakanlık soruşturması başlatıldı.

Asayiş 07.07.2022, 19:56
Akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı açığa alındı

Sivas’ta akrabasını topuğundan vuran vali yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınarak hakkında bakanlık soruşturması başlatıldı.

Edinilen biliye göre olay, geçtiğimiz gece Sivas’ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sultanşehir Sitesi’nde meydana geldi. Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak’ın silahından çıkar kurşun Koçak’ın akrabası olan Ahmet Turan Güneş’in topuğundan hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası Güneş, Koçak’tan şikayetçi olmasa da İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma açılarak Koçak açığa alındı.

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