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Akrabasını ağır yaralayan firari 8 yıl sonra yakalandı
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 8 yıl önce akrabasını silahla vurarak ağır yaralayan ve 15 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 23.09.2022, 12:20
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 8 yıl önce akrabasını silahla vurarak ağır yaralayan ve 15 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Teketaban Mahallesi’nde 8 yıl önce akrabasını silahla vurarak ağır yaralayan Ç.K. olay sonrası firar etmişti. Silahlı saldırı sonrasında firar eden ve yaşanan olay sebebi ile aldığı 15 yıl hapis cezası kesinleşen Ç.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri sürüyor.
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