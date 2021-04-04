banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Sirkeci'de ilginç kovalamaca

Akrabaların kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 04.04.2021, 17:15
1
Akrabaların kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde yaşandı. Akraba oldukları belirlenen iki grup arasında silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan olmazken; Ahmet T., Emrah T. ile Hasan T. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu