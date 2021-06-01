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Akrabaların arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Asayiş 01.06.2021, 18:41
Akrabaların arazi kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Mahallesi’nde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı. Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybederken, kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Şanlıurfa Valisi Erin olay yerine gitti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Mahallesi’nde akraba aileler arasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar ile olayın yaşandığı mahalleye giden Vali Erin, burada güvenlik güçleriyle görüşerek alınan tedbirleri değerlendirdi.
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