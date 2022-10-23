Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları yakalayan polis, çalınan altın ve paraları sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti. M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı. M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

Altın ve paranın tamamı bulunup sahibine teslim edildi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır’dan çağrılan L.Ç.’nin 50’ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheli ise, sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

“Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu”

Tekirdağ polisine defalarca teşekkür eden E.G., gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun” dedi.