Akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Sarayaltı Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. Daha önce aralarında yaşanan bir yaralanmalı kavga nedeniyle husumet bulunan amca çocukları, cadde üzerinde karşılaştı. Birbirleriyle tartışan taraflar arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ömer D., İbrahim Halil D. ve Mehmet D. mermilerin isabet etmesi sonucu, Halil D. ise başına aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer ve Mehmet D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgayı duyup hastaneye giden şahısların yakınları arasında hastanede gerginlik yaşandı. Polis ekipleri gerginlik kavgaya dönüşmeden engelledi.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.