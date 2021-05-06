banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 06.05.2021, 17:24
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Çorum’da Osmancık Caddesi üzerindeki İkbal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen H.K. ile N.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K., yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek akrabası N.K.’yi vurdu. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, olayın şüphelisi H.K.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
21°
açık