Akraba kavgasında kan aktı: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Ağveran Mahallesinde çıktı. Akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi’ne getirildi. Mahallede yaşanan kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tekrar karşılaşan aile fertleri, burada da kavgaya devam etti. Çıkan kavgada 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa’ya kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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